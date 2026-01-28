Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Friulia entra in Pintaudi (Polo del Gusto)
La finanziaria regionale mette in campo 1,2 milioni per il 35% del marchio di fette biscottate e dolci
Pintaudi, società specializzata nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti da forno, con sede a Trieste e controllata dalla Holding Polo del Gusto, presieduta da Riccardo Illy, annuncia l'ingresso nel proprio capitale di Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia. L'accordo rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita e di consolidamento industriale dell'azienda.L'operazione...
Fc - 57044
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency