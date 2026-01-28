Aceto Balsamico Tradizionale Modena spinge sulla promozione

Negli ultimi anni il Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop ha intensificato le proprie attività di promozione e valorizzazione del prodotto, affiancando alla tutela della denominazione un impegno crescente sul fronte del turismo legato alle acetaie e della divulgazione culturale. Un percorso che ha messo al centro non solo l’eccellenza del prodotto, ma anche il racconto del territorio e dei suoi simboli identitari, come la bottiglia iconica disegnata da Giorgetto Giugiaro, diventata nel tempo un vero e proprio emblema riconosciuto anche nel mondo del design.

È in questo contesto che prende avvio un nuovo progetto promosso dal Consorzio, volto a rafforzare ulteriormente il legame tra Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, persone e territorio. Il 27 gennaio, a Modena, ha infatti preso il via un percorso formativo in presenza rivolto agli associati, realizzato in collaborazione con Unexpected Italy, startup travel-tech italiana specializzata nella valorizzazione dei territori attraverso narrazioni identitarie, mappatura sul campo e strumenti digitali, premiata a livello internazionale dalle Nazioni Unite e citata anche dal The Guardian. Unexpected Italy lavora a stretto contatto con le comunità locali, selezionando e raccontando realtà che operano con etica, radicamento territoriale e qualità umana, trasformando il viaggio in uno strumento di conoscenza e connessione autentica.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che, nonostante la notorietà globale dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop, la sua storia più profonda - fatta di famiglie, gesti quotidiani, relazioni e di un territorio che va oltre le etichette più note - sia ancora poco conosciuta dal grande pubblico. Il Consorzio ha quindi scelto di avviare un percorso strutturato di valorizzazione che mette al centro la rete delle acetaie e il tessuto umano che da generazioni custodisce e tramanda l’Oro Nero modenese. Per dare forma a questo racconto, il Consorzio ha individuato in Unexpected Italy il partner ideale, grazie a un approccio che unisce etica, radicamento territoriale e qualità umana.

Negli ultimi mesi, i fondatori di Unexpected Italy, Elisabetta Faggiana e Savio Losito, hanno svolto un intenso lavoro di ascolto sul territorio, visitando oltre cinquanta acetaie, incontrando le famiglie, dialogando con i produttori e raccogliendo storie, visioni e peculiarità di ciascuna realtà. L’obiettivo finale del progetto è dare forma a questo patrimonio attraverso una guida digitale innovativa, che sarà integrata all’interno dell’app di Unexpected Italy e disponibile sul sito web del Consorzio. Ogni acetaia che rispecchia le linee guida del Consorzio in termini di accoglienza e ospitalità verrà raccontata in una pagina profilo dedicata, costruita a partire dalle persone, dalla storia familiare e dall’esperienza di visita, più che dal processo produttivo in senso stretto.