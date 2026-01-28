Beer&Food Attraction: Assobirra rinnova patrocinio

AssoBirra, l’Associazione più rappresentativa del settore birrario in Italia, rinnova la propria presenza e patrocinio al Beer&Food Attraction 2026, il salone organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l’Out of Home, giunto all’undicesima edizione.

Durante la manifestazione, che si terrà presso la Fiera di Rimini dal 15 al 17 febbraio, l’Associazione sarà protagonista di diversi appuntamenti che la vedranno portavoce del comparto brassicolo, che direttamente e con l’indotto occupa circa 112mila lavoratori e genera oltre 10 miliardi di euro di valore condiviso, ricoprendo così un ruolo strategico per l’economia italiana.

Di seguito gli appuntamenti a cui AssoBirra prenderà parte attraverso la partecipazione della squadra di Presidenza, nelle figure del presidente Federico Sannella e dei vicepresidenti Paolo Merlin e Serena Savoca:

- Domenica 15 febbraio, ore 11.00-11.30, Horeca Arena - Pad. B5: Cerimonia Inaugurale Beer&Food Attraction 2026, con la partecipazione di Federico Sannella.

- Domenica 15 febbraio, ore 14.00-14.30, Beer&Tech Arena - Pad.D3: Talk filiera birra 2026 a cura di Imbottigliamento, con la partecipazione di: Serena Savoca, vicepresidente di AssoBirra; Vittorio Ferraris, presidente Unionbirrai; Teo Musso, presidente Consorzio Birra Italiana.

- Domenica 15 febbraio ore 16.30-16.45, Fic Arena - Pad B3: Show cooking di AssoBirra in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi, con la partecipazione di: Paolo Merlin, vicepresidente di AssoBirra; Antonio Danise, Chef della Fic; Fabio Mondini, beer sommelier.

La birra, con la sua straordinaria varietà di gusti e sfumature, può diventare l'abbinamento perfetto per esaltare ogni piatto, aprendo nuove prospettive sul food pairing. In un evento organizzato da AssoBirra in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, il beer sommelier Fabio Mondini presenterà diverse tipologie di birra, selezionate per valorizzare al meglio i sapori e le caratteristiche di tre piatti, preparati dal vivo dall’Executive Chef Antonio Danise.

Lunedì 16 febbraio ore 10.30-13.00, Sala Neri, Hall Sud: Congresso dell’Horeca - International Horeca Meeting 2026 a cura di Italgrob.

Il Congresso si propone di offrire un momento di riflessione sulle sfide attuali e future del settore, in un contesto in cui la filiera della birra si conferma un motore di valore per il Paese. Negli ultimi dieci anni, il comparto ha generato 92 miliardi di euro di ricchezza, con una crescita del valore economico del +33% e un impatto positivo sull’occupazione lungo tutta la catena produttiva. Un contributo che si riflette anche sul mercato dei consumi fuoricasa, canale chiave per le produzioni agroalimentari italiane, birra inclusa.

Lunedì 16 febbraio ore 15.30-16.15, Beer&Tech Arena, Pad D3: talk di AssoBirra “Il valore della birra nel fuori casa italiano: trend, consumi e il ruolo della spina”, con la partecipazione di: Federico Sannella, presidente di Assobirra; Vittorio Ferraris, presidente Unionbirrai; Teo Musso, presidente Consorzio Birra Italia; Daniela Conti, Senior Director Ipsos Doxa.

Durante il talk sarà presentata la prima edizione 2026 del Centro Informazione Birra (Cib), l’osservatorio periodico di AssoBirra che tramite ricerche in partnership con Bva Doxa fotografa l'evoluzione del mondo birrario italiano e racconta l’evoluzione del settore, attraverso dati, insight e contributi autorevoli. Con cadenza trimestrale, il Cib offre una fotografia costantemente aggiornata dei cambiamenti in atto nel mondo birrario, analizzando dinamiche di mercato, filiera e consumi.