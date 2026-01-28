Comellini: doppia presenza a Hospitality e Sana Food

Febbraio 2026 segna un appuntamento strategico per Caseificio Comellini, che parteciperà a due tra le più importanti fiere di riferimento per il mondo Ho.Re.Ca. e food: Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza (2-3-4-5 febbraio 2026, Quartiere Fieristico di Riva del Garda) e Sana Food (22-24 febbraio 2026, BolognaFiere). In entrambe le fiere, Caseificio Comellini sarà presente con uno spazio espositivo interamente dedicato all’eccellenza casearia emiliano-romagnola, portando in scena la propria identità fatta di qualità, tradizione artigianale e costante attenzione all’innovazione.

Per l’occasione, l’azienda esporrà l’intera gamma dei suoi prodotti, autentica espressione del territorio e della tradizione gastronomica regionale. Accanto al rinomato Squacquerone di Romagna Dop, uno dei formaggi più rappresentativi del Caseificio, grande protagonista sarà la Linea Senza Lattosio, certificata Lfree, che reinterpreta una selezione di formaggi in una versione ad alta digeribilità, senza rinunciare a gusto e qualità.

Particolare attenzione sarà riservata alla Ricotta Senza Lattosio Comellini, novità di metà 2025 nel formato 1.200gr, ideale per il canale professionale. Realizzata con siero di latte vaccino e una piccola percentuale di latte vaccino pastorizzato, la ricotta offre tutta la cremosità e il gusto delicatamente dolce della ricetta originale, ma senza lattosio. Perfetta nei ripieni, nei dolci al cucchiaio, nelle torte salate o gustata al naturale.

"Partecipare a Hospitality e Sana Food rappresenta per noi un’importante opportunità strategica", dichiara Luca Comellini, amministratore delegato di Caseificio Comellini. "È l’occasione per entrare in contatto con un pubblico qualificato, costruire nuove relazioni commerciali e consolidare la presenza del nostro marchio nel panorama nazionale ed europeo. Vogliamo portare su questi palcoscenici l’identità della nostra azienda, fatta di qualità, tradizione artigianale e attenzione all’innovazione. La partecipazione alle fiere ci permette inoltre di far conoscere la ricchezza e la varietà della nostra produzione e di valorizzare una filiera costruita con cura e profondamente radicata nel territorio dell’Emilia-Romagna".

Tutti i prodotti di Caseificio Comellini sono realizzati con latte locale e italiano, proveniente da una filiera controllata e trasformato nel rispetto di una lunga e rigorosa tradizione artigianale. I prodotti sono distribuiti nei migliori supermercati e pensati per offrire qualità, trasparenza e gusto.