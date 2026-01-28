Asiago, esperienze di gusto anche ad alta quota

L’Asiago Dop inaugura una rinnovata stagione di visibilità e, col progetto Asiago Taste Journey, porta i nuovi formati in contesti innovativi. Il 1° febbraio, lo snack Asiago Stagionato sarà servito a bordo dei voli internazionali di Ita Airways e, il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, diventerà protagonista di degustazioni al cinema, in concomitanza con la programmazione della campagna di co...