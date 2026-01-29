La consegna della spesa con Amazon-Cortilia si espande

A partire dal 27 gennaio anche i clienti Amazon di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Lodi, Pavia, Varese, Novara, Parma, Piacenza, Roma e aree limitrofe, della provincia di Lecco e di nuovi comuni delle province di Milano e Monza e Brianza possono scoprire e acquistare tutto il necessario per la propria spesa giornaliera all’interno dello store Cortilia su Amazon.it/cortilia, lanciato a maggio 2025 e...