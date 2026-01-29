Do you want to access to this and other private contents?
Pharmanutra ottiene certificazione strategica
Il riconoscimento per elevare gli standard di sicurezza su tutto il ciclo di vita del prodotto
Pharmanutra S.p.A. azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, annuncia di aver ottenuto ufficialmente la certificazione ISO13485, standard internazionale che definisce i requisiti specifici per un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) nel settore regolamentato dei dispositivi medici, in un contesto globale d...
EFA News - European Food Agency
