Forum Ipagro 2026: guardare al futuro senza paura

In un contesto globale segnato da conflitti, instabilità geopolitiche, cambiamenti climatici e mercati sempre più volatili, è possibile continuare a costruire “guardando al futuro senza paura”?. È questa la sfida al centro della XXIII edizione del Forum Impresa Persona Agroalimentare (Ipagro), in programma il 30 e 31 gennaio 2026, quando nei saloni del Palace Hotel di Milano Marittima (Ravenna) sono attese 400 persone tra imprenditori, manager, professionisti e operatori del settore.

L’edizione di quest’anno, intitolata “Guardare al futuro senza paura. Costruire insieme in un mondo in guerra”, torna a mettere al centro il ruolo degli imprenditori, delle imprese agroalimentari e delle persone che le gestiscono in una fase storica in cui l’incertezza rischia di tradursi in immobilismo. Il Forum intende confermarsi come uno spazio di confronto concreto, lontano da approcci ideologici e vicino alle scelte reali di coloro che operano nelle varie filiere agroalimentari.

"Il rischio oggi è che l’imprenditore si lasci condizionare dalla paura e dalla rassegnazione. Il Forum nasce per favorire ed aiutare il protagonismo positivo e l’intrapresa anche in un contesto così difficile", sottolinea Gianmaria Bettoni, presidente di Impresa Persona Agroalimentare. "E per ribadire che i problemi analizzati ed affrontati, all’interno di relazioni qualificate non impediscono la crescita di tutto il comparto. Il futuro non va temuto, va costruito insieme".

Il Forum di Impresa Persona Agroalimentare inizia venerdì 30 gennaio alle ore 14.00 con l’introduzione del presidente Bettoni, il saluto dell’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi e il saluto video del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida. Si discuterà dell'andamento dei consumi, di commodity e dello scenario sui dazi con Stefano Galli (NielsenIQ), l’enologo Riccardo Cotarella, la testimonianza di Oksana Prosolenko (imprenditrice agroalimentare ucraina), e Mauro Fanin, presidente del Gruppo Cereal Docks.

Nella seconda sessione, dedicata alle storie di mercato, spiccano gli interventi di Massimiliano Cattozzi (Executive Director Intesa Sanpaolo), che affronterà il tema dell’accesso al credito e della gestione del rischio credito, e di Stefano Berni (direttore generale Consorzio Tutela Grana Padano), per un focus sulle persone che cambiano e le imprese che restano.

La seconda giornata, sabato 31 gennaio, vedrà dei focus su frumenti ibridi, piwi, Tea e agricoltura rigenerativa, quest'ultimo con il contributo di Matteo Colombo (Unit Support Squad Lead Bayer Crop Science Italia).



