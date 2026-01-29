Findus: i 60 anni del Minestrone

Un prodotto iconico che da 60 anni scalda l’Italia: il Minestrone Findus celebra un anniversario che racconta un profondo legame con il Paese. Nato nel 1966 nello stabilimento di Cisterna di Latina, entrato in funzione due anni prima e ancora oggi cuore pulsante della produzione, il Minestrone Findus è tra i primi prodotti a nascere nel sito pontino, appena un anno dopo i Pisellini Primavera, a conferma della vocazione orticola dell’Agro Pontino che ancora oggi ne fa un territorio d’elezione per la produzione di vegetali.

Un’intuizione industriale destinata a segnare la storia dei surgelati e a contribuire in modo determinante all'ascesa di Findus, oggi parte del gruppo Nomad Foods, principale player europeo nel frozen food. Un’evoluzione che ha portato il brand a occupare una posizione di primo piano nel comparto dei minestroni surgelati in Italia, con una quota di mercato pari al 34,9% delle vendite a valore.

A sessant’anni dal suo esordio, il Minestrone Findus continua a essere presente nelle case di oltre 4 milioni di famiglie italiane e a rappresentare un pilastro del mercato dei minestroni surgelati. Nell’ultimo anno, dallo stabilimento di Cisterna di Latina sono uscite oltre 16 milioni di confezioni, pari a quasi 13 mila tonnellate di prodotto.

Oltre a essere un classico sulle tavole degli italiani, il Minestrone Findus è diventato, negli anni, parte della memoria collettiva del Paese, fortemente connesso ai valori della casa e del calore familiare. Per oltre 6 intervistati su 10 fra i consumatori, attuali o passati, del minestrone Findus, rappresenta infatti un piatto che richiama la tradizione e l’accoglienza della propria famiglia.

Sono alcune delle evidenze emerse da una ricerca commissionata da Findus ad AstraRicerche , che ha analizzato i comportamenti di consumo degli italiani in merito al minestrone, confermandone il ruolo centrale – nella versione fresca o frozen – nelle scelte alimentari degli italiani, tanto che quasi 9 italiani su 10 (89%) lo consumano spesso o a volte; oltre la metà degli intervistati (54%) dichiara di consumarlo con elevata frequenza.

“Il Minestrone Findus nasce nel 1966, in un’Italia che cambiava velocemente: le città crescevano, le famiglie si spostavano, le donne entravano nel mondo del lavoro e la quotidianità diventava più frenetica”, spiega Renato Roca, Country Manager di Findus Italia. “In questo contesto, il Minestrone ha portato qualcosa di unico: un piatto nutriente, caldo e pronto, capace di regalare un momento di comfort in mezzo alla vita di tutti i giorni. A 60 anni di distanza, ci fa piacere constatare come la ricerca confermi il legame profondo che unisce ancora oggi gli italiani a questo prodotto”.