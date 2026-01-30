Heineken: esperimento sociale in nome dell'amicizia

Heineken ha lanciato Fans Have More Friends, nuova piattaforma di sponsorizzazione globale basata sulla convinzione che il fandom sia uno dei modi più rapidi per creare un legame tra sconosciuti.

Radicata dalla consolidata convinzione di Heineken nell'importanza della socialità e ispirata all'omonimo libro (Fans Have More Friends) di Ben Valenta e David Sikorjak, la piattaforma riflette come le passioni condivise aiutino le persone a connettersi in modo naturale. È la prima volta che Heineken riunisce le sue sponsorizzazioni nel calcio, nella Formula 1 e nei festival musicali, utilizzando il fandom sia come catalizzatore sociale che come mezzo per arricchire le esperienze sociali in un mondo che può sembrare sempre più solitario.

Una nuova ricerca commissionata da Heineken mostra che tre quarti (75%) dei fan affermano che il loro fandom li ha aiutati a incontrare nuove persone, rendendolo uno dei modi più rapidi per creare legami in un momento in cui a molte persone mancano più che mai i legami nella vita reale.

Tre su cinque (59%) affermano che li ha aiutati a stringere alcune delle loro amicizie più strette, e il 75% afferma che guardare lo sport con altri tifosi, anche se tifano squadre diverse, rende l'esperienza migliore. Il calcio è in cima alla lista come uno dei maggiori legami sociali, con il 72% dei tifosi che afferma che la lingua non è un ostacolo quando si tratta di fare amicizia calcisticamente in un bar.

Per mettere alla prova i risultati, Heineken ha collaborato con Zac Alsop per condurre un esperimento sociale progettato per verificare se i tifosi si sarebbero davvero presentati l'uno per l'altro quando era necessario.

L'esperimento ha seguito Joe, un australiano residente a New York, che si è ritrovato senza nessuno a guardare la partita del Liverpool contro il Qarabağ FK nell'ultima partita del girone di Uefa Champions League. Come molte persone, nonostante vivesse e vivesse in una grande città, si trovava di fronte alla prospettiva di assistere da solo a una delle serate più importanti del calcio.

Per aiutare il suo amico e dimostrare che il Fandom è un ottimo modo per entrare in contatto, Zac ha distribuito volantini in tutta Manhattan con il volto di Joe e una semplice richiesta - "Prendi una birra con me" - invitando gli altri tifosi a unirsi a lui per guardare la partita del 28 gennaio. Nessun incentivo, solo un invito aperto alla comunità calcistica.

I tifosi di tutta New York hanno risposto in massa, con centinaia di persone che si sono presentate per sostenere un altro tifoso che non avevano mai incontrato prima, e l'evento ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media. All'insaputa di Joe, Heineken ha trasformato la Central Park Tavern, dove si è svolto l'incontro, in un'esperienza visiva "in stile Champions League", portando in volo il trofeo della Uefa Champions League insieme alla leggenda del calcio Bastian Schweinsteiger, che era dietro il bancone a servire birre ai tifosi che si sono impegnati a partecipare.

L'esperimento a New York dà il via al lancio di una piattaforma multicanale da parte di Heineken, che vede il debutto dello spot televisivo "Fans Have More Friends" questa settimana negli Stati Uniti, a cui seguiranno altri 50 mercati.

La campagna celebra le amicizie spontanee che nascono tra i tifosi ogni volta che c'è una partita, un incontro o un concerto. Con la partecipazione dei più rinomati brand ambassador di Heineken - Max Verstappen, Virgil Van Dijk e il DJ Martin Garrix - lo spot cattura l'essenza dei tifosi che si riuniscono, raffigurando volti noti (tra gli altri) uniti dalla passione comune per lo sport e la musica.

La piattaforma continuerà a essere implementata per tutto il 2026 in momenti chiave del calendario calcistico, della F1 e dei festival musicali, tra cui la finale di Uefa Champions League, la finale di Uefa Women's Champions League, Coachella e i weekend dei Gran Premi in tutto il mondo.

"Il fandom ha un'incredibile capacità di unire le persone", dichiara Nabil Nasser, Global Head of Heineken Brand. "Nel calcio, nella F1 e nella musica, vediamo come le passioni condivise aiutino le persone a incontrarsi, a connettersi e a sentirsi parte di qualcosa di più grande. Come sostenitore della vita sociale, la nuova piattaforma di Heineken - Fans Have More Friends - si propone di trasformare quei momenti condivisi in connessioni reali, ovunque si trovino nel mondo".