Ferrero scommette sui croissant

Il mercato della colazione confezionata continua a occupare un ruolo centrale nelle abitudini degli italiani, confermandosi un comparto di riferimento all’interno dei consumi quotidiani. In Italia il mercato delle merendine confezionate esprime un valore complessivo di 1,424 miliardi di euro, a dimostrazione di un legame solido e consolidato tra i consumatori e i prodotti da forno destinati alla prima colazione.

All’interno di questo scenario, i croissant rappresentano uno dei segmenti chiave, con un valore di 385 milioni di euro e una penetrazione che raggiunge il 56% delle famiglie italiane, confermandosi un pilastro della colazione confezionata. Un comparto ampio e rilevante, che continua a offrire opportunità di sviluppo attraverso l’evoluzione dell’offerta e dei gusti: in particolare, la crema rappresenta uno dei territori di gusto più apprezzati all’interno del segmento e, con una quota già rilevante, rimane un riferimento importante per i consumatori.

È in questo contesto che Ferrero presenta Kinder Kornetti Crema al Latte, una novità che nasce dall’evoluzione dell’offerta e dall’ascolto attento delle dinamiche di categoria. Un nuovo gusto pensato per interpretare in modo coerente uno dei territori più iconici dell’universo Kinder.

Kinder Kornetti Crema al Latte unisce la sofficità del cornetto a una farcitura alla crema al latte. Una scelta che rafforza l’identità della gamma, affiancando la referenza al cioccolato e inserendosi in modo naturale nella gamma Kinder Kornetti, per dare ai consumatori una nuova alternativa.

Kinder Kornetti Crema al Latte nasce dall’attenzione alle abitudini di consumo e mira ad accompagnare il momento della colazione con una proposta semplice e riconoscibile, pensata per chi cerca il gusto famigliare firmato Kinder.