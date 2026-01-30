BoviDay: Giornata Carne Bovina al debutto il 10 giugno

Il settore della carne bovina, in Italia, rappresenta una parte importante dell'economia e della cultura alimentare nazionale e si trova oggi ad affrontare sfide decisive determinate dall'aumento dei costi di produzione, dalla concorrenza internazionale, da nuove richieste di sostenibilità e da cambiamenti nei consumi. E' in questo contesto che si inserisce la prima edizione del BoviDay - La Giornata della carne bovina organizzata da Expo Consulting srl. L'appuntamento è il 10 giugno 2026, alle or 8:30, presso il Best Western Plus Hotel Expo di Villafranca di Verona (Via Portogallo 1/P).

BoviDay nasce anche da una richiesta specifica degli operatori e riunirà l'intera filiera produttiva davanti a un ricco parterre di relatori che, di volta in volta, affronteranno i temi legati all'andamento dei prezzi, alle opportunità della nuova Pac che sta per arrivare, alla qualità e alla sicurezza della carne, alle nuove sfide internazionali, al rapporto tra produzione, ambiente e consumatori, all'importanza delle produzioni autoctone nella salvaguardia della biodiversità con uno sguardo permanente sul futuro degli allevamenti di bovini da carne italiani.

L'evento veronese rappresenterà anche un'occasione per avvicinare il pubblico al mondo della zootecnia offrendo un racconto scevro da stereotipi e semplificazioni. A livello europeo l'Italia è il terzo produttore di carne bovina dopo Francia e Germania, ma la sua dipendenza estera sfiora il 60% nonostante nei primi 9 mesi del 2025, secondo i dati Ismea, la produzione ha registrato un aumento di circa +1,2%, in controtendenza rispetto alla media UE che ha invece segnato un calo.

La partecipazione alla prima edizione di BoviDay - Giornata della carne bovina è gratuita. A breve l'apertura delle iscrizioni sul sito www.boviday.it.