DalterFood: inaugurato stabilimento a Parma

DalterFood Group annuncia l’avvio delle attività produttive nel nuovo stabilimento per il taglio e il confezionamento di formaggi duri di via Lepido a Parma. La struttura è stata progettata con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva, migliorare l’efficienza delle produzioni e rafforzare ulteriormente il servizio offerto ai clienti.

“L’apertura del nuovo stabilimento costituisce un momento importante nel percorso di sviluppo del nostro Gruppo", commenta Andrea Guidi, direttore generale di DalterFood Group. "Il 2025 è stato per noi un anno straordinario, con un fatturato record di 200 milioni di euro che conferma la solidità del nostro modello e il valore del lavoro di tutta la squadra. Il nuovo sito di confezionamento di Parma è il passo successivo di questo tragitto: un investimento strategico che ci permette di aumentare la capacità produttiva e di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze dei clienti. Con questa apertura gettiamo le basi per la crescita futura del Gruppo, rafforzando la nostra competitività sui mercati internazionali”.

Acquistato dal gruppo nel 2022, lo stabilimento è stato oggetto nel 2025 di un piano di investimento da 1 milione di euro in nuove linee di confezionamento, unitamente a importanti lavori di ammodernamento e ristrutturazione che hanno consentito l’avvio delle prime produzioni di questa mattina. Nel corso dei prossimi mesi altre linee diventeranno operative, portando gradualmente il nuovo sito ad affiancarsi allo storico stabilimento di Sant’Ilario d’Enza: l'obiettivo è incrementare la capacità di DalterFood Group di soddisfare la crescente domanda di formaggi italiani sui mercati internazionali e sul mercato domestico.

L’intervento di ripristino dell’intero stabile è stato fatto inoltre con particolare attenzione alla sostenibilità, un principio guida per il Gruppo, che si traduce in efficienza energetica, riduzione degli impatti e scelte responsabili lungo tutta la filiera. L’investimento conferma la volontà di DalterFood Group di proseguire nel proprio sviluppo d’impresa, basato su innovazione, valorizzazione delle competenze e un forte radicamento nel territorio emiliano, da sempre cuore della tradizione casearia del Gruppo.