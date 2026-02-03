Libri. Lucarelli presentato a Roma

Il 2026 si apre con un’accelerazione per Nero di Seppia & Giallo Limoncello, che in poche settimane colleziona il secondo appuntamento confermando un format ormai riconoscibile e in piena crescita. Una formula che unisce noir e convivialità e che sta intercettando un pubblico sempre più ampio, consolidando la propria identità nel panorama degli incontri letterari.

Il prossimo appuntamento, in programma l’11 febbraio alle ore 20:30, presso ilwinebar Trimani, via Cernaia 37/b, Roma, vedrà protagonista Carlo Lucarelli, ospite di una cena d’autore dedicata al suo romanzo Almeno tu (Einaudi Stile Libero). L’incontro si inserisce nel calendario della rassegna, ospitata da ilwinebar Trimani in collaborazione con Pallini.

Il Limoncello della storica maison romana sarà protagonista dei cocktail che accompagneranno l’aperitivo e il dopo cena.

In dialogo come sempre con Federica Fantozzi, Lucarelli presenta un noir psicologico che si discosta dal giallo investigativo tradizionale per concentrarsi su paura, trauma, senso di colpa e percezione della realtà. Almeno tu è un romanzo cupo e inquieto, in cui il pericolo non è spettacolare ma intimo, quotidiano, persistente.

Un thriller che parte dalla notizia che nessun genitore vorrebbe ricevere e costruisce una tensione che nasce dall’instabilità emotiva e dalle menzogne dei personaggi coinvolti nel dramma.

"E' il romanzo più cattivo che ho scritto - ha detto l'autore - Fanno tutti la scelta sbagliata". Con la scrittura essenziale e chirurgica di Lucarelli, la storia prende forma tra silenzi, omissioni, sogni. Il padre, Vittorio, assistito dall'avvocatessa Lara, si muove in uno spazio emotivo fragile, segnato da una costante sensazione di minaccia, mentre la paura si insinua nelle relazioni quotidiane e le sbriciola.

Lucarelli indaga con realismo le conseguenze della violenza e le cicatrici che lascia a distanza di tempo. Un racconto che lavora sotto pelle, senza figure rassicuranti né soluzioni immediate, e che lascia al lettore un’inquietudine destinata a proseguire anche oltre l’ultima pagina.

Nelle scorse edizioni Nero di Seppia & Giallo Limoncello ha ospitato tra gli altri Alessia Gazzola, Walter Veltroni, Massimo Carlotto, Roberto Costantini, Gabriella Genisi, Marco Damilano, Concita De Gregorio, Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone.



