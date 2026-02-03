Heineken 0.0: arriva il formato lattina

Heineken 0.0, la birra analcolica n°1 al mondo, amplia la propria presenza a scaffale e inaugura una nuova fase della categoria con la sua nuova lattina. Un formato iconico e pratico, dai colori vibranti, pensato per intercettare stili di vita sempre più dinamici e rendere la scelta analcolica ancora più semplice, spontanea e quotidiana, al di là di ogni barriera e compromesso.

Il lancio della nuova lattina si inserisce in un contesto di crescita costante della categoria, che nel 2024 ha registrato un +13,4% rispetto all’anno precedente . Secondo una recente ricerca condotta da Heineken Italia in collaborazione con AstraRicerche nell’ambito della campagna Together, la birra analcolica è una scelta sempre più diffusa, soprattutto tra Genz e Millennials: più di 1 giovane su 3 (33,6%) la considera una valida alternativa alla birra alcolica, il 59% la ritiene adatta ad ogni contesto, senza limitazioni, mentre per il 61% il gusto è paragonabile a quello della birra tradizionale.

Heineken 0.0 è una lager analcolica dal sapore pieno e distintivo, pensata per chi vuole vivere ogni momento senza rinunce. Con la nuova lattina, Heineken rafforza il proprio ruolo di leader e pioniere del settore, offrendo lo stesso gusto inconfondibile di sempre, no alcol, in una soluzione versatile e “on-the-go”, perfetta per ogni momento della giornata e occasione di consumo: a casa, al lavoro, in una serata con gli amici o in tutti quei contesti – come festival, concerti ed eventi sportivi – in cui il vetro non è consentito. Più libertà di scelta, stesso gusto di sempre.

Ed è proprio nella cornice dei festival che nasce l’occasione perfetta per scoprire in anteprima il nuovo formato di Heineken 0.0. Il brand di birra più internazionale al mondo si conferma, infatti, partner ufficiale del Nameless Festival, la manifestazione musicale numero uno in Italia, oggi protagonista anche della stagione invernale con Nameless Winter. Il 14 e 15 febbraio, a Barzio (LC), Heineken 0.0 sarà parte dell’esperienza con sampling esclusivi di prodotto per accompagnare l’energia unica dell’evento.

“Con il lancio della nuova lattina di Heineken vogliamo rendere la scelta analcolica ancora più accessibile, in linea con le nuove abitudini di consumo degli italiani", dichiara Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia. "Si tratta di un formato pratico, sostenibile e trasversale che si adatta ai ritmi dinamici della vita quotidiana e ai nuovi momenti e diversi contesti di consumo, senza rinunciare al gusto inconfondibile di Heineken®: dallo sport ai momenti di socialità, da una pausa durante la giornata, fino alle occasioni in cui è necessario mettersi alla guida o si partecipa a festival ed eventi. Heineken® 0.0 rappresenta per noi una leva strategica per promuovere uno stile di vita più consapevole e inclusivo, una birra dal gusto pieno pensata per accompagnare ogni momento, senza compromessi e pregiudizi”.

Il nuovo formato consolida il ruolo pionieristico di Heineken, che già nel 2004 è stata la prima azienda birraria al mondo a lanciare una campagna di promozione del consumo responsabile. Negli anni successivi, ha poi proseguito con campagne dedicate per rendere la moderazione un valore aspirazionale e una scelta naturale e quotidiana. Un impegno che si traduce anche in un investimento concreto: nel 2026 il brand continuerà ad investire il 15% del media budget su Heineken 0.0 per la promozione del consumo responsabile, con l’obiettivo di normalizzare la moderazione e abbattere ogni pregiudizio legato alla scelta analcolica.