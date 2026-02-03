“Scegli Despar e Vinci”: al via il nuovo concorso

Despar dà il via a una nuova iniziativa nazionale pensata per premiare la spesa quotidiana dei propri clienti e valorizzare l’offerta a marchio dell’Insegna. Da mercoledì 4 febbraio a martedì 3 marzo 2026 sarà attivo “Scegli Despar e Vinci”, il concorso a premi Instant Win che coinvolge tutte e sei le società del Consorzio Despar Italia e mette in palio migliaia di premi immediati, super spese settimanali e un premio finale esclusivo.

Il concorso, valido su tutto il territorio nazionale nei punti vendita aderenti, mette al centro le linee di prodotti a marchio Despar, da sempre sinonimo di qualità, convenienza e attenzione ai bisogni quotidiani dei consumatori. Un’occasione per rafforzare il legame con i clienti e rendere ancora più coinvolgente l’esperienza di spesa.

Nel periodo di validità del concorso, i clienti che effettuano una spesa uguale o superiore a 15 euro acquistando almeno un prodotto a marchio Despar delle linee nazionali potranno partecipare al concorso a premi con vincita immediata. Ogni 15 euro di spesa e un prodotto a marchio Despar il cliente acquisirà una giocata, con la possibilità di raddoppiare le chance grazie all’acquisto dei prodotti della linea Despar Premium, che attribuiscono due giocate.

Il concorso prevede una meccanica Instant Win affiancata da un’estrazione finale. In palio, ogni settimana, ci sono 500 gift card Despar di diverso valore – 20, 50 e 100 euro – per un totale di migliaia di premi distribuiti nell’arco delle quattro settimane. Accanto alle gift card, saranno assegnate, sempre nella formula Instant Win, anche 6 super spese da 1.000 euro ogni settimana, ripartite tra le diverse società del Consorzio. Al termine del concorso, tutte le giocate pervenute parteciperanno all’estrazione finale che, entro il 30 aprile 2026, assegnerà il super premio conclusivo: una Jeep Avenger E-Hybrid.

La partecipazione al concorso è semplice e immediata. I clienti potranno giocare tramite WhatsApp (digitando il numero 320 2041945 per avviare la chat) o attraverso il sito web dedicato (www.sceglidesparevinci.desparitalia.it), caricando la foto dello scontrino e scoprendo subito se hanno vinto uno dei premi in palio. I clienti dei punti vendita del socio Despar Nord potranno partecipare al concorso direttamente tramite l’App Despar Tribù: passando l’app in cassa, il sistema calcolerà automaticamente il numero di giocate e comunicherà in tempo reale l’eventuale vincita.

Il concorso “Scegli Despar e Vinci” sarà sostenuto da un piano di comunicazione integrato che toccherà i principali touch point: materiali Pop nei punti vendita, presenza sui volantini promozionali, contenuti social, radio in-store, newsletter e materiali digitali dedicati, con l’obiettivo di massimizzare visibilità, coinvolgimento e partecipazione dei clienti su tutto il territorio nazionale.

“Dopo il grande successo dello scorso anno con il concorso dedicato al 65° anniversario, anche quest’anno abbiamo deciso di rilanciare l’iniziativa con il concorso ‘Scegli Despar e Vinci’, pensato per offrire ai nostri clienti una modalità di gioco semplice, immediata e fortemente integrata con l’esperienza di spesa quotidiana", ha commentato Ombretta Putzu, responsabile Marketing e Comunicazione di Despar Italia. "L’iniziativa valorizza ancora una volta i prodotti a marchio Despar, espressione dei nostri valori di qualità e convenienza, e rafforza il legame di fiducia con i consumatori grazie a una meccanica accessibile, a premi distribuiti ogni giorno e a un coinvolgimento diffuso su tutto il territorio nazionale”.