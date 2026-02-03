Lactalis investe in Italia

Il Gruppo Lactalis consolida il proprio ruolo di primo piano nel sistema agroalimentare del Paese con l’impegno di investire 400 milioni di euro entro il 2030, confermando l’Italia come uno dei mercati strategici per il Gruppo a livello europeo. Un impegno che si inserisce in una visione industriale di lungo periodo e che, considerando l’arco temporale complessivo di 15 anni, porta l’investimento totale di Lactalis in Italia a sfiorare 1 miliardo di euro, confermando il Paese come uno dei mercati strategici per il Gruppo.

Si tratta di un percorso di sviluppo strutturato e continuativo che guarda al rafforzamento industriale, all’innovazione tecnologica, alla valorizzazione delle persone e dei territori in cui opera, e che accompagna la crescita dei brand italiani sia sul mercato locale sia su quelli internazionali.

Nel dettaglio, gli investimenti saranno destinati allo sviluppo delle attività industriali e logistiche in Italia, al potenziamento degli stabilimenti produttivi e delle piattaforme di distribuzione, oltre che alla Ricerca e Sviluppo e a un articolato programma in ambito tecnologico e di sicurezza dei sistemi. Gli investimenti coinvolgono numerosi siti sul territorio nazionale e sono finalizzati a rafforzare la capacità produttiva, migliorare l’efficienza dei processi e sostenere l’evoluzione dei principali brand del Gruppo.

“Confermiamo il nostro impegno a investire a lungo termine in Italia, rafforzando stabilimenti e capacità produttiva, con grande attenzione a sostenibilità e innovazione", ha dichiarato Giovanni Pomella, amministratore delegato di Lactalis Italia. "Il nuovo headquarter di Milano rappresenta un’ulteriore presenza sempre più forte in Italia, mentre il potenziamento dei nostri stabilimenti chiave consolida le infrastrutture produttive e logistiche, stimola l’innovazione e l’efficienza operativa, per contribuire a produrre maggiore valore nei territori dove siamo presenti e conferma la fiducia che riponiamo nelle persone e nei brand che costituiscono la storia e l’identità di Lactalis in questo Paese”.



Nell’ambito del più ampio percorso di rafforzamento della presenza di Lactalis in Italia, si inserisce anche il progetto del nuovo headquarter di Lactalis Italia a Milano, presso Torre Nuvolari, da oggi Torre Lactalis. Il progetto fa riferimento a un investimento complessivo di 36 milioni di euro, relativo all’acquisizione dell’edificio avvenuta nel 2023 per un valore di 25 milioni di euro e ai successivi interventi di ristrutturazione e ammodernamento. I nuovi uffici, frutto della riqualificazione di un edificio esistente in zona Romolo, nascono per riunire in un’unica sede persone, funzioni e brand, a supporto di un’organizzazione più integrata ed efficiente.

Nell'ambito di una strategia di sviluppo della presenza in Italia, il piano di investimenti prevede interventi di ammodernamento e il potenziamento delle linee produttive, l’introduzione di nuove tecnologie, l’automazione dei flussi logistici e l’ottimizzazione delle fasi di confezionamento. In particolare, sono previsti investimenti per l’automazione dei magazzini e il rafforzamento delle piattaforme logistiche, come nel sito di Collecchio, e per l’incremento della capacità produttiva in stabilimenti strategici quali Casale Cremasco, Certosa di Pavia, Corteolona, Castenedolo, Campoformido e Mondragone.