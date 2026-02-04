Ama Crai Est: Luca Busato nuovo direttore vendite

Crai prosegue il percorso di evoluzione del proprio modello organizzativo e sceglie Luca Busato per la Direzione Vendite di Ama Crai Est, con riporto diretto al direttore generale Gianfranco Scola.

Busato porta in Ama "una profonda e consolidata esperienza maturata nel mondo della distribuzione organizzata, con crescenti responsabilità", si legge in una nota della sua nuova azienda. Dal 2019 ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale presso il Gruppo Vega Bonisiolo di Mogliano Veneto, con la gestione delle attività commerciali della rete diretta per le insegne come Maxi, Eurospin, Eurospesa e Ita e una rete di 53 punti vendita.

Precedentemente in Metro Italia come Territorial Manager, ha sviluppato il business dei punti vendita e la ricerca di nuovi clienti con un'offerta omnichannel, gestendo anche i fornitori locali diretti. La sua conoscenza delle dinamiche operative dei negozi e delle logiche retail è cresciuta anche attraverso il lungo percorso in Gruppo PamPanorama, dove è stato direttore di Ipermercato e direttore di Supermercato/Superstore, oltre che capo reparto e addetto vendita nei freschi.

Con la nomina di Luca Busato alla guida della Direzione Vendite Ama, il Gruppo Crai "ribadisce l'impegno dell’insegna verso un modello che valorizza imprenditori e negozi, consolidando il servizio e allineando l'organizzazione alle esigenze del territorio", prosegue la nota aziendale.

“La lunga esperienza di Luca Busato nel settore, che spazia dalla gestione strategica commerciale alla profonda conoscenza delle operazioni di negozio, lo rende la figura ideale per accompagnare l’evoluzione del Gruppo Crai in una logica sempre più orientata alla prossimità, all’efficacia operativa e al supporto concreto agli imprenditori.” ha commentato Giuseppe Cantone, direttore generale di Crai.

“L’entusiasmo con cui sono stato accolto in Crai rappresenta uno stimolo importante per affrontare questo incarico con senso di responsabilità. Un progetto che considero una grande opportunità professionale da sviluppare lavorando a stretto contatto con la rete e con gli imprenditori per valorizzare sempre di più il ruolo dei punti vendita e il forte legame con i territori”, ha dichiarato Busato.