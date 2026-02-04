Do you want to access to this and other private contents?
Named rilancia l'immagine della nutraceutica
Attraverso la riorganizzazione dell’architettura di marca
Named Group, realtà di riferimento nel settore dell’integrazione alimentare, annuncia un’evoluzione strategica e d’immagine che coinvolge un brand cruciale per il Gruppo nutraceutico italiano. Attraverso una profonda riorganizzazione dell’architettura di marca, il gruppo rafforza il proprio posizionamento come leader dell’integrazione dedicata al mondo Wellbeing con il restyling mirato del packaging...
