Carlsberg Group: numeri in crescita nel 2025
Azienda danese avanza grazie anche all'acquisizione di Britvic
Carlsberg Group, presente in Italia con Birrificio Angelo Poretti dal 1877, ha presentato oggi i dati finanziari relativi al 2025, con un utile netto pari a 6,98 miliardi di corone danesi. L’utile operativo è aumentato del 22,7% a 13,996 miliardi di corone, mentre i ricavi sono cresciuti del 18,8% raggiungendo 89,1 miliardi di corone, influenzati dall’acquisizione di Britvic (leggi notizia EFA News...
