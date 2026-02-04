Aceto Balsamico di Modena Igp da Sonia Factory

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena impegnato a Milano in un nuovo appuntamento formativo presso Sonia Factory, lo spazio dedicato alla cucina e alla divulgazione gastronomica fondato dalla conduttrice e influencer Sonia Peronaci. L’evento fa parte del ciclo di attività nell’ambito del progetto “Aceto Balsamico di Modena Igp: un prodotto unico, da una terra unica. Certificato dall’Unione Europea” cofinanziato dall’Unione Europea.

L’incontro completa il percorso di sensibilizzazione e di formazione di alto livello che il Consorzio ha proposto a interlocutori selezionati animati dall’interesse ad approfondire i segreti dell’Aceto Balsamico di Modena, le sue caratteristiche più evolute, i nuovi trend di utilizzo, gli abbinamenti innovativi e soprattutto quello che rende questo prodotto unico: il legame inscindibile con la cultura, la storia e la capacità produttiva di Modena e dei modenesi.

“Sintetizzare in poche parole ciò che lega l’Aceto Balsamico di Modena al suo territorio di appartenenza è davvero difficile", evidenzia il direttore del Consorzio Federico Desimoni, "quello che posso dire in una battuta è che “l’Aceto Balsamico nasce a Modena ed è di Modena, perché è in quella terra che nel 1747 l’Aceto diventa Balsamico”. Proprio per questo il nostro prodotto è e rimane “unico, autentico, di Modena”.

Durante l’appuntamento, i rappresentanti del Consorzio hanno proposto un viaggio attraverso la storia, l’origine e le caratteristiche distintive dell’Aceto Balsamico di Modena Igp, con particolare attenzione alle differenze tra le varie tipologie e alle corrette modalità di utilizzo in cucina. A seguire, una sessione pratica, condotta da Sonia Peronaci, in cui il prodotto sarà protagonista di preparazioni dolci e salate, pensate per esaltarne le note aromatiche e la capacità di arricchire le ricette in modo equilibrato e contemporaneo.

Nel corso dell’evento, grazie anche alla proiezione del pluripremiato cortometraggio “Modena Balsamic Genius”, realizzato dal Consorzio per illustrare il profondo legame con il territorio, si è consolidata la conoscenza del prodotto, e sui suoi utilizzi innovativi anche nella cucina quotidiana. Attraverso collaborazioni con realtà autorevoli del mondo food, come Sonia Peronaci e la sua Sonia Factory, il Consorzio conferma il proprio impegno nella promozione culturale dell’Aceto Balsamico di Modena, valorizzandone identità, qualità certificata e legame con il territorio riconosciuti e tutelati dall’Unione Europea e dall’Indicazione Geografica Protetta.