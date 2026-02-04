Libri. Storia gloriosa di un salume emiliano

Tra i tanti saggi dedicati ai salumi, ferve l'attesa su un nuovo libro dedicato interamente alla mortadella. Un testo che ne indagherà la storia, lo sfondo culturale e le procedure gastronomiche. "Una Favola di Mortadella" (Gruppo Editorale), Firenze, 2026, pp. 176) di Davide Paolini è il racconto di un prodotto che diventa simbolo, di una famiglia che trasforma la tradizione in visione, di un territorio che imprime identità.

Giornalista, gastronomo e conduttore radiofonico, Paolini ha già all'attivo 14 libri interamente dedicati alle tradizioni culinarie italiane e alle relative ricette. Nella sua imminente pubblicazione, l'autore intreccia storia, cultura gastronomica e memoria emiliana, seguendo il filo della mortadella Favola; un prodotto enogastronomico unico, nato all'insegna della qualità assoluta a San Prospero nel cuore della Bassa modenese.

"Al centro, un gesto antico e rivoluzionario: l'insacco nella cotenna naturale, cucita a mano come un abito su misura, che protegge, avvolge e restituisce al salume una delicatezza inedita", si legge nella nota editoriale. "Tra nebbie, saperi artigiani e coraggio innovativo, prende forma una narrazione che parla di tempo, materia e rispetto, celebrando un'eccellenza italiana capace di evolvere senza mai tradire le proprie radici".

"Una Favola di Mortadella" uscirà nelle librerie sabato 7 febbraio 2026, giorno in cui si terrà la prima presentazione del volume. L'appuntamento è alle ore 18:00 presso il Teatro del Sale in via dei Macci 111/R, a Firenze, nell'ambito della manifestazione "Fuori di Taste".