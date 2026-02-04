Carne halal avanza in Europa

La Commissione Europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto di One Foods Holdings Limited (Emirati Arabi Uniti) da parte di Brf GmbH (Austria) e Halal Products Development Company (Hpdc) con sede in Arabia Saudita.

L'operazione riguarda principalmente la produzione e gli investimenti in prodotti halal. La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non desta preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza, dato che l'impresa comune svolge attività trascurabili nello Spazio economico europeo. L'operazione notificata è stata esaminata nell'ambito della procedura semplificata di riesame delle concentrazioni.