Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Carlsberg esce dalla joint venture in Tibet
Il birrificio, sempre più concentrato sul settore premium, cede la sua quota in Lhasa Brewery
Carlsberg se ne va dal Tibet. La multinazionale della birra ha accettato di vendere la sua partecipazione di minoranza del 50% in Lhasa Brewery al suo partner locale di joint venture, ossia a Tibet Development. Di fatto l'operazione, i cui termini finanziari non sono stati resi noti, segna l'uscita del birrificio da uno dei suoi investimenti asiatici più piccoli e periferici. Il birrificio danese a...
Fc - 57282
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency