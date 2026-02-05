Fieragricola: oltre l'8% del Pil italiano è legato alla zootecnia

Si terrà domani 6 febbraio 2026, alle ore 11:00 presso l’Auditorium Verdi di Veronafiere, la prima edizione degli Stati Generali della Zootecnia dal titolo “Unire la filiera per rafforzare Made in Italy e sovranità alimentare”, promosso da Assalzoo e Fieragricola. L’evento rappresenta un’iniziativa innovativa che riunisce per la prima volta in modo unitario tutte le componenti della filiera zootecnica-alimentare che genera un portato economico di circa 180 miliardi di euro, oltre l’8% del prodotto interno lordo annuale italiano.

A partecipare sono infatti tutti i livelli che costituiscono la filiera: dalla produzione primaria alla trasformazione industriale, fino alla distribuzione e ai consumatori. L’evento - L'iniziativa si articola attraverso un confronto strutturato suddiviso in tre momenti chiave, nei quali far emergere le posizioni dei settori produttivi e commerciali coinvolti, nonché tessere gli elementi per elaborare una visione comune:

- “Distribuzione e consumi: sostenere il prodotto italiano di qualità”: incentrato su trasparenza, accessibilità e rapporto di fiducia con il mercato. I partecipanti sono: Claudio Mazzini, Ancc-Coop; Donatella Prampolini, Vicepresidente Confcommercio, Carlo Alberto Buttarelli, presidente Federdistribuzione; Daniele Erasmi, presidente Fiesa-Confesercenti.

- “Dalla materia prima al valore: trasformazione, tradizione, innovazione e Made in Italy”: dedicato alla capacità industriale e al rafforzamento dell'export. I partecipanti sono: Davide Calderone, direttore Assica; Serafino Cremonini, presidente Assocarni; Paolo Zanetti, presidente Assolatte; Carlo Siciliani, presidente Uniceb; Lara Sanfrancesco, direttore Unaitalia.

- “Produrre in Italia: aumentare le produzioni e garantire la sostenibilità”: focalizzato su sovranità alimentare, benessere animale e competitività. I partecipanti sono: Raffaele Drei, presidente Fedagripesca - Alleanza Cooperative Italiane-Agroalimentare; Gianmichele Passarini, vicepresidente Cia; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura; Tommaso Battista, presidente Copagri.

I lavori, aperti dai saluti di Federico Bricolo (presidente Veronafiere) e Massimo Zanin (presidente Assalzoo), saranno conclusi dall’intervento istituzionale del senatore Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

I numeri dell’economia zootecnica sono stati elaborati nel "Terzo Rapporto Feed Economy" realizzato da Assalzoo in collaborazione con Nomisma sui dati del 2023 (leggi notizia EFA News).