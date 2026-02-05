Com.I.Pro aderisce a Federdistribuzione

Il Consorzio Com.I.Pro, che raccoglie 33 associati con 255 punti vendita, 11 Cash&Carry e 22 Ce. Di., entra a far parte delle aziende associate a Federdistribuzione che da oltre sessant’anni riunisce e rappresenta le imprese della Distribuzione Moderna, alimentare e non alimentare, operanti in Italia. Il Consorzio è attivo da oltre 40 anni nel mercato della detergenza cura casa e persona ed è una delle realtà con più anni di storia nel mondo drugstore.

“Siamo felici di accogliere Com.I.Pro tra le nostre aziende associate”, ha dichiarato Carlo Alberto Buttarelli, presidente di Federdistribuzione. “Si tratta di un’adesione che consolida la nostra base associativa nel comparto drugstore e dà un ulteriore impulso alla nostra business community. Questo nuovo ingresso testimonia inoltre quanto sia fondamentale fare sistema nel retail moderno per rappresentare in modo sempre più incisivo le esigenze delle imprese di settore, tutelandone le condizioni di crescita e sviluppo”.

“La scelta di essere rappresentati da Federdistribuzione ed esserne quindi parte attiva è in linea con il percorso di sviluppo e crescita che ha intrapreso il Consorzio”, ha dichiarato Vittorio Bagnasco, presidente di Com.I.Pro. “L’importanza delle relazioni e del network per il business è indispensabile e far parte di una community che vanta autorevolezza e peso a livello nazionale ed europeo, costituisce sicuramente un valore aggiunto. L’ingresso di Com.I.Pro, dato il know-how nel mercato della distribuzione e nel settore drug, con la partecipazione ai più strategici tavoli di lavoro, va a rafforzare ulteriormente la mission della Federazione verso le imprese, favorendo competitività, innovazione e semplificazione”.