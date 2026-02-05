Mulino Bianco: al via nuova raccolta punti

Al via la nuova raccolta punti Mulino Bianco: dal 20 gennaio fino al 31 luglio, acquistando qualsiasi prodotto del brand, è possibile accumulare punti per ricevere i nuovi premi 2026 firmati Mulino Bianco.

Tornano così le raccolte punti Mulino Bianco, esperienze da sempre molto amate dagli italiani tanto che, secondo una proiezione ricavata da una ricerca Doxa condotta nel 2021 per il brand, l’80% delle famiglie italiane - circa 20 milioni di famiglie - ha partecipato almeno una volta a una raccolta punti Mulino Bianco e in ogni casa ci sono in media ben 6 oggetti ottenuti grazie ai concorsi a premi ideati dal brand nel corso dei suoi 50 anni di storia.

Ora, nuovi premi sono pronti ad arrivare nelle case degli italiani: con la nuova raccolta punti, infatti, è possibile ricevere 2 tazze, o 2 piattini da colazione in tre differenti decorazioni. Fiordaliso, papaveri e spighe di grano sono i motivi protagonisti dei nuovi set della collezione “Momenti più buoni”, pensati per accompagnare i rituali quotidiani della colazione e dei momenti condivisi.

“Con questa raccolta punti Mulino Bianco entra ancora una volta nelle case degli italiani con l’obiettivo di valorizzare i piccoli gesti quotidiani e i momenti condivisi in famiglia", ha commentato Laura Signorelli, Marketing Director Equity di Mulino Bianco. "Da sempre, attraverso i nostri prodotti, accompagniamo le tradizioni familiari degli italiani e, grazie a iniziative come questa, desideriamo affiancare a rituali consolidati come la colazione e la merenda anche nuove occasioni di condivisione. Le nostre raccolte punti diventano così veri e propri momenti di coinvolgimento, capaci di creare ricordi e rafforzare il legame tra le persone”.

Ottenere i nuovi premi della Collezione “Momenti più buoni” è semplice: acquistando qualsiasi prodotto del brand sarà possibile, caricando lo scontrino sulla pagina del sito dedicata entro le 22.00 del 31 luglio, collezionare punti e partecipare al concorso. Ogni prodotto acquistato vale un punto e, al raggiungimento di 20 punti, si riceve in omaggio una coppia di tazze o di piattini da colazione, scegliendo il decoro preferito. Ma non solo. Con ogni scontrino caricato è possibile partecipare all’estrazione del set completo dei “Momenti buoni” da 24 pezzi, composto da 6 tazze da cappuccino, 6 piattini, 6 tazzine da caffè con piattino e 6 cucchiaini.