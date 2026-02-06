Laudemio: raccolta record nel 2025

La raccolta delle olive per il Laudemio si è conclusa il 30 novembre 2025, come previsto dallo statuto della Società Consortile Laudemio, un anno da record con 232.325 litri. Sono i valori più alti di sempre con un incremento del 23,4% e un profilo qualitativo elevato, favorito da condizioni climatiche favorevoli e da un approccio produttivo orientato al controllo rigoroso di ogni fase della filiera su...