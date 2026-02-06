M. Zanetti Bev. Group chiude un 2025 da record

Massimo Zanetti Beverage Group (MZBG) annuncia risultati finanziari record per l’esercizio 2025 chiuso con ricavi consolidati a 1,315 miliardi di euro, in rialzo del 27% rispetto al 2024. Una performance trainata principalmente da una maggiore creazione di valore, dall’ottimizzazione del mix di prodotto e di canale e da una più elevata qualità dei ricavi, a fronte di volumi complessivamente stabili.



L’ebitda si è attestato a 86 milioni di euro, in "forte crescita rispetto agli esercizi precedenti", in rialzodel 39% rispetto al 2024 e addirittura del 72% rispetto al 2023. Il gruppo è tornato all’utile, registrando un risultato netto positivo di circa 2 milioni di euro. La generazione di cassa ha segnato un punto di svolta rilevante, con un free cash flow pari a 22 milioni di euro, a fronte di un assorbimento di cassa di 54 milioni di euro nel 2024. La posizione finanziaria netta a fine esercizio si è attestata a 317 milioni di euro, in miglioramento di 38 milioni rispetto a dicembre 2024 e di 104 milioni rispetto ad aprile 2024, data del closing con QuattroR che ha riulevato il 50% di MZBG (leggi notizia EFA News), "a ulteriore conferma del rafforzamento della struttura finanziaria del Gruppo".

I risultati, sottolinea l'azienda, sono aerrivati a seguito del completamento di un "profondo percorso di trasformazione operativa e strategica" avviato nell’aprile 2024 con l’insediamento dell’attuale management. I risultati sono stati conseguiti in un contesto particolarmente complesso, caratterizzato da una volatilità senza precedenti dei prezzi del caffè verde e da rilevanti pressioni esterne legate ai dazi all’importazione, in particolare negli Stati Uniti, primo mercato del Gruppo.



"Nel 2025 abbiamo attraversato una trasformazione profonda rimanendo saldamente ancorati a disciplina e coerenza - ha dichiarato Pierluigi Tosato, amministratore delegato di Massimo Zanetti Beverage Group - Oggi il Gruppo è più semplice, più forte e strutturalmente meglio posizionato per creare valore nel tempo».



Tutte le aree geografiche hanno contribuito positivamente ai risultati: il Nord America svetta visto che il Gruppo ha valorizzato la propria presenza storica negli Stati Uniti rispondendo "in modo efficace alle dinamiche di mercato" e mitigando "le pressioni esterne, incluse quelle derivanti dall’introduzione dei dazi".

In Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico è stata avviata una nuova fase di sviluppo. In Australia è stato avviato il processo di integrazione delle attività locali, con l’obiettivo di semplificare il footprint industriale e generare sinergie operative e commerciali. In Brasile è stato lanciato un programma strutturato di turnaround. In Europa, diverse attività storicamente meno performanti hanno mostrato un progressivo miglioramento della redditività.

Segafredo

A livello globale, il business a marchio Segafredo ha registrato una crescita di circa il 25% su base annua, confermando il rafforzamento del brand. La performance del 2025 riflette un programma di trasformazione rapido e strutturaton: nel periodo il Gruppo ha dismesso, ristrutturato o abbandonato attività non core, riducendo in modo significativo la complessità organizzativa ed eliminando inefficienze strutturali.

Prospettive

Guardando al 2026 e oltre, Massimo Zanetti Beverage Group intende consolidare le basi costruite nel 2025, mantenendo un rigoroso focus sulla generazione di cassa, sul rafforzamento finanziario e su una disciplina stringente nell’allocazione del capitale. Pilastro centrale di questa nuova fase è il riposizionamento strategico globale del brand Segafredo, sviluppato in collaborazione con Bartle Bogle Hegarty, BBH London, a cui è stata affidata la pubblicità a giugno 2025 (leggi notizxia EFA News). La prima espressione concreta di questo percorso sarà il lancio di una nuova campagna globale Segafredo nel 2026.



