Heineken Francia aderisce a piano sostenibile di Carrefour

Heineken Francia è diventata la prima azienda produttrice di birra ad aderire al Sustainability Linked Business Plan (Slbp) di Carrefour, segnando un passo avanti nell'azione collaborativa per ridurre l'impatto ambientale lungo tutta la catena del valore.

L'accordo sostiene l'ambizione globale di Heineken di raggiungere zero emissioni nette di carbonio lungo tutta la catena del valore entro il 2040 ed è basato su azioni concrete, Kpi verificabili e traguardi chiari per guidare l'espansione dei nostri sforzi.

Attraverso questo accordo, entrambe le aziende mirano a: 1) accelerare il riutilizzo delle bottiglie di vetro attraverso l'iniziativa ReUse di Citeo, con l'obiettivo di produrre 9 milioni di bottiglie di birra ricaricabili all'anno entro il 2030. 2) Aumentare la visibilità delle lattine di alluminio nei punti vendita attraverso attività promozionali. 3) Sostenere la transizione verso l'agricoltura rigenerativa attraverso il programma Transitions, guidato da Vivescia, una cooperativa agricola e di trasformazione alimentare francese.

Il progetto Transitions misurerà l'impatto della sua iniziativa monitorando le prestazioni rispetto a indicatori chiave relativi a emissioni di carbonio, salute e resilienza del suolo e biodiversità.

“Questa alleanza con Carrefour rappresenta un passo importante per accelerare la trasformazione dei nostri modelli agricoli, industriali e di consumo", dichiara Annick Vincenty, presidente di Heineken Francia. "Contribuisce alla nostra strategia Brew a Better World, che mira a raggiungere zero emissioni nette di carbonio lungo tutta la nostra catena del valore entro il 2040. Siamo orgogliosi di essere il primo birrificio ad aderire a questo programma, con iniziative concrete volte a ridurre il nostro impatto ambientale".

Nel 2025, Heineken ha inoltre firmato l'Slbp con Carrefour in Spagna per impegnarci a eliminare la plastica dagli imballaggi e promuovere la responsabilità attraverso una maggiore quota di bevande analcoliche.