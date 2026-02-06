Do you want to access to this and other private contents?
Mars, nuovo vice presidente e ricchi premi
Chris Sackree VP Globale Forniture per Mars Food & Nutrition
Mars, azienda produttrice di marchi alimentari tra cui Ben's Original, Tasty Bite, Kevin's Natural Foods e Dolmio, ha annunciato la nomina di Chris Sackree a vicepresidente Globale Forniture per Mars Food & Nutrition. Sackree sostituirà Dale Creaser, che lascerà Mars il 3 aprile, dopo quasi trent'anni di servizio presso l'azienda. Sackree, come sottolinea il comunicato ufficiale della società, riferirà al...
EFA News - European Food Agency
