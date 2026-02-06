Do you want to access to this and other private contents?
Parmigiano Reggiano al Caselo d'oro award di Madrid
Il marchio partecipa alle gare annuali denominate “Palio del Parmigiano Reggiano” che si svolgono nella zona d’origine della Dop
Dopo Parigi e Londra, la terza edizione della celebrazione del Casello d’oro Awards si terrà l'11 febbraio 2026 presso il Real Casino di Madrid. Lo comunica Parmigiano Reggiano che rende noto come, da 12 anni, undici gare annuali denominate “Palio del Parmigiano Reggiano” si svolgono nella zona d’origine della Dop che comprende le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova alla destra del fium...
