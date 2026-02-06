Inalca, raggiunto accordo su lavoratori Reggio Emilia

E' stato siglato oggi nella sede della regione Emilia Romagna il documento che traccia il futuro per il personale dell’ex stabilimento di Reggio Emilia distrutto da un incendio a febbraio 2025. Il 9 febbraio si terrà l’assemblea sindacale per la presentazione dei contenuti.

In sintesi, prevista la ricollocazione di una parte del personale in esubero presso altri stabilimenti della proprietà, o controllate, riconoscimenti economici alle lavoratrici e lavoratori che sceglieranno il reimpiego presso altre realtà imprenditoriali esterne, il tutto nelle more della Proroga della cassa integrazione per sei mesi.

L'accordo è stato siglato alla presenza del Comune e della Provincia di Reggio Emilia, tra i rappresentanti di Inalca - assistiti da Confindustria Emilia e Federprima -, e delle organizzazioni sindacali Flai Cgil Re, Fai Cisl Emilia Centrale, Uila Uil Reggio-Modena e delle segreterie di Cgil, Cisl e Uil di Reggio Emilia.

"Un accordo importante - precisa un comunicato della Regione - che segna un significativo passo avanti nell’ambito dell’iter che si è attivato all’indomani del maxi-rogo di febbraio 2025 in cui è andato completamente distrutto lo stabilimento di Reggio Emilia".

“Siamo soddisfatti di un accordo che tutela le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento Inalca- dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia-. Oggi sappiamo che tutto il personale ha ottenuto soluzioni diverse e concrete per la gestione della difficile situazione che si era creata. Ora siamo in attesa della chiamata da parte del Ministero per la conferma della proroga di sei mesi della Cassa integrazione straordinaria, che permetterà all’azienda e ai sindacati di completare il percorso uscita dalla crisi”.