Nestlé, doppio lancio in Gran Bretagna

Doppio colpo commerciale per Nestlé Confectionery. In Gran Bretagna e in Irlanda l'azienda ha lanciato le nuove bollicine al gusto di Aero Caramel. Il gusto presenta bollicine al gusto di caramello racchiuse in un guscio di cioccolato al latte e caramello.



"Le bollicine al gusto di Aero Caramel - spiega Rachel Beaufoy, responsabile marketing di Nestlé Confectionery - uniscono la nostra caratteristica consistenza frizzante a un morbido sapore di caramello, offrendo una delizia frizzante e cremosa, perfetta da condividere. È un ottimo modo per iniziare l'anno".



Fondata a York nel 1935, Aero è l'originale tavoletta di spumante che delizia gli amanti del cioccolato da oltre 90 anni e viene ancora oggi prodotta nello stabilimento Nestlé UK & Ireland di York.



Come per altri prodotti al cioccolato Aero, le nuove bollicine al gusto di Caramello sono prodotte con latte proveniente da agricoltori First Milk nel sud-ovest della Scozia e cacao certificato Rainforest Alliance. Il prodotto si aggiunge alle bollicine alla menta piperita della gamma Aero Bubbles ed è disponibile nei negozi di tutto il paese.



Sempre nel Regno Unito Nestlé Cereals ha appena lanciato sugli scaffali dei supermercati il nuovo gusto fruttato del suo marchio Shredded Wheat. Prodotti nello stabilimento Nestlé di Staverton nel Regno Unito, i Shredded Wheat Raisin Wheats uniscono grano integrale tostato per la semplicità salutare che i consumatori amano con un ripieno di uvetta deliziosamente fruttato che non contiene zuccheri aggiunti.



I nuovi Raisin Wheat si uniscono alla gamma più ampia di Shredded Wheat Fruit Wheat, affiancando i preferiti dai consumatori come Blueberry Wheat, Apricot Wheat e Red Berry Wheat. La gamma completa offre ai consumatori una scelta di cereali deliziosamente fruttati e ricchi di fibre, racchiusi nei classici biscotti integrali Shredded Wheat.



Sarah Fordy, responsabile marketing di Nestlé Cereals, ha dichiarato: "Raisin Wheat è un'entusiasmante aggiunta alla famiglia Shredded Wheat Fruit Wheat. È deliziosamente fruttato e ricco di fibre, proprio quando le persone cercano modi semplici per aumentare l'assunzione di fibre".



Secondo una ricerca, il 96% delle persone nel Regno Unito non raggiunge la dose giornaliera raccomandata di 30 g di fibre. Il movimento "Fibre February" mira ad aiutare i consumatori ad aumentare l'apporto giornaliero. Shredded Wheat Uvetta Wheats sarà disponibile nei negozi di tutto il paese questo mese di febbraio.