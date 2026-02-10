Messico: il contributo di Heineken al riequilibrio idrico

“Il progetto di bilancio idrico di Tecate rafforza l'idea che un'efficace gestione delle risorse idriche dipenda da un forte coinvolgimento della comunità. Non solo abbiamo restituito acqua alla natura, ma abbiamo anche sostenuto progetti che rafforzano le comunità locali e aiutano la fauna selvatica a prosperare". A dichiararlo è Sarai Rodriguez, responsabile Ambiente e Circolarità di Heineken Messico.

La strategia idrica 2030 di Heineken, "Verso bacini idrografici sani", si concentra sull'efficienza idrica, sul ripristino a lungo termine dei bacini idrografici prioritari e sulla collaborazione con le comunità in cui operiamo, soprattutto nelle aree soggette a stress idrico. Il gruppo punta a bilanciare completamente l'acqua che immette nei suoi prodotti nelle aree soggette a stress idrico entro il 2030. Ciò significa reintegrare 1,5 litri d'acqua nel bacino idrografico locale per ogni litro di birra prodotta. Heineken implementa una varietà di interventi per raggiungere questo obiettivo, dalle soluzioni basate sulla natura ai miglioramenti delle infrastrutture e alle iniziative per l'accesso all'acqua nelle aree prioritarie.

In Messico, Heineken gestisce sette birrifici, che rappresentano circa il 15% della produzione globale. Cinque di questi impianti si trovano in Regioni con carenza idrica. Il birrificio Tecate si trova all'interno del bacino idrografico del fiume Colorado, uno dei principali sistemi fluviali del Nord America, che si estende su sette stati degli Stati Uniti e due del Messico. A causa dell'ampio utilizzo di acqua a monte, il fiume non raggiunge più il Golfo di California in modo costante dal 1960.

Restauremos El Colorado A.C. è una Ong messicana la cui missione è ripristinare il delta del fiume Colorado garantendo i flussi d'acqua, gestendo il ripristino dell'habitat e promuovendo politiche idriche sostenibili.

Nel 2018, Heineken Messico ha collaborato con Restauremos El Colorado A.C. per sostenere gli sforzi di ripristino fluviale e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza ecologica del fiume Colorado. Dall'inizio della collaborazione e grazie all'investimento di Heineken, 83 ettari di ecosistema ripariale sono stati migliorati, con l'apporto di oltre 800.000 metri cubi d'acqua all'anno e il supporto di habitat e flussi fluviali lungo un tratto di fiume di 17 chilometri in Messico.

Grazie a questi sforzi di ripristino, il progetto ha prodotto benefici collaterali misurabili per le comunità, la biodiversità e la salute degli ecosistemi lungo il bacino inferiore del fiume Colorado. Ricollegando i corsi d'acqua alle pianure alluvionali degradate, gli interventi hanno migliorato la ritenzione idrica del suolo e la qualità dell'acqua riducendo i livelli di salinità. Il ripristino dei corsi d'acqua ha contribuito ad ampliare la copertura vegetale e ad aumentare la diversità degli habitat, con conseguente ritorno di 150 uccelli autoctoni e migratori, nonché di specie selvatiche protette come mammiferi, rettili, anfibi, aracnidi e flora.

Le comunità locali di questa arida regione del Messico nord-occidentale beneficiano anche indirettamente del miglioramento dei servizi ecosistemici lungo i tratti a valle del fiume che beneficiano di flussi ripristinati. Grazie alla collaborazione a lungo termine tra Heineken Messico e Restauremos El Colorado A.C., l'iniziativa dimostra come le soluzioni basate sulla natura possano contribuire simultaneamente alla resilienza del bacino idrografico e al recupero della biodiversità nel delta del fiume Colorado.