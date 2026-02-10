Riso asiatico: Centinaio presenta interrogazione parlamentare

“L’Europa sta preparando un’invasione di riso dai Paesi in via di sviluppo come Cambogia e Myanmar e pretende di farla passare come un accordo che tutela il settore. È una presa in giro che non possiamo accettare, per questo ho chiesto al governo di intervenire per far abbassare il limite di importazioni consentite”.A riferirlo è il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio...