Barry Callebaut inaugura innovation center a Singapore
Spinta innovazione e trasformazione del settore del cacao e del cioccolato
Barry Callebaut, il principale produttore mondiale di cioccolato e prodotti a base di cacao di alta qualità, ha annunciato oggi l'apertura del suo Callebaut Global Innovation Center (GIC) a Singapore. Questo traguardo sottolinea l'impegno dell'azienda nell'accelerare l'innovazione e la trasformazione in tutto il settore del cacao e del cioccolato.Situato presso il complesso Geneo nel Singapore Science...
EFA News - European Food Agency
