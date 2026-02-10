Barry Callebaut inaugura innovation center a Singapore

Barry Callebaut, il principale produttore mondiale di cioccolato e prodotti a base di cacao di alta qualità, ha annunciato oggi l'apertura del suo Callebaut Global Innovation Center (GIC) a Singapore. Questo traguardo sottolinea l'impegno dell'azienda nell'accelerare l'innovazione e la trasformazione in tutto il settore del cacao e del cioccolato.Situato presso il complesso Geneo nel Singapore Science...