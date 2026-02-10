Maiora: nuovo progetto di inclusione sociale

Maiora, azienda operante nella Gdo con le insegne Despar, Eurospar e Interspar nel Centro-Sud Italia, annuncia l’avvio di una nuova collaborazione a vocazione sociale con la Cooperativa Sociale PeperonAut, realtà impegnata in Basilicata nella creazione di opportunità di lavoro e autonomia per ragazzi autistici attraverso la lavorazione artigianale del peperone crusco di Senise Igp, eccellenza agroalimentare del territorio.

Il progetto prende il via in una prima fase sperimentale in quattro punti vendita Interspar: Triggiano, Vibonati, Locorotondo e Melfi, dove saranno disponibili i peperoni cruschi, in vari formati, realizzati nel laboratorio PeperonAut. Qui ogni peperone viene lavorato interamente a mano, essiccato e confezionato con cura dai ragazzi della cooperativa, trasformando un prodotto simbolo della tradizione lucana in un’esperienza di valore sociale. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come responsabilità sociale d’impresa e sviluppo commerciale possano procedere insieme: un progetto che genera impatto positivo per le persone e il territorio, creando al contempo un’offerta di qualità e distintiva per i clienti dei punti vendita Maiora.

A rafforzare il valore del progetto sono previsti anche momenti di promozione in-store, durante i quali alcuni dei ragazzi coinvolti nel laboratorio PeperonAut saranno presenti nei punti vendita per incontrare i clienti, raccontare il proprio lavoro e il percorso di trasformazione dei peperoni cruschi, favorendo una relazione diretta e consapevole con il prodotto e il suo valore sociale.

Il peperone crusco, simbolo della tradizione gastronomica lucana, si inserisce inoltre nella strategia di Maiora di valorizzazione dei sapori autentici e delle produzioni territoriali all’interno dei propri store, rafforzando il legame con i territori e sostenendo le eccellenze del Made in Italy.

"Quella con PeperonAut vuole essere una collaborazione con un fornitore speciale, nato per creare opportunità concrete di lavoro e inclusione per ragazzi autistici", dichiara Grazia De Gennaro, consigliere di Amministrazione di Maiora con delega alla Comunicazione, Sostenibilità e Diversity. "Accogliamo con grande piacere questo progetto nei nostri punti vendita, perché rappresenta perfettamente il nostro modo di fare impresa: attento alle persone, al territorio e al valore sociale delle scelte quotidiane".

“L’apertura di una realtà aziendale così importante verso il mondo dell’autismo e delle problematiche che lo accompagnano", dichiara il presidente della Cooperativa Sociale PeperonAut Giuseppe Tataranno, "è per noi e per le nostre famiglie di grande conforto e di grande incoraggiamento. Sono certo che la presenza dei prodotti a marchio PeperonAut nei punti vendita Maiora contribuirà a confermare la vocazione al sostegno dell’inclusione sociale e lavorativa che l’azienda coltiva già da tempo”.



