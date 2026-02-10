Do you want to access to this and other private contents?
Leonardo Lifescience accelera sulla biosicurezza
Nuovo brand ffre nuovi strumenti nella tutela del benessere animale
Leonardo Lifescience Group, il primo gruppo italiano specializzato nella protezione di ambienti, persone e animali ha scelto il palcoscenico di Fieragricola per presentare Vebi 4Farm, il nuovo brand dedicato al benessere animale. Come spiegato da Luigi Bazzolo, vicepresidente di Leonardo Lifescience Group, il nuovo brand intende "offrire agli allevatori strumenti professionali orientati ai risultati,...
lml - 57394
