Pac 2. Copagri: UE tenga in considerazione rilievi Corte dei Conti

“L’odierno parere della Corte dei conti europea non fa altro che confermare quanto andiamo dicendo da tempo, ovvero che l’attuale impostazione della Pac post2027 mostra più di qualche stortura, sulla quale bisogna intervenire con la massima urgenza per scongiurare il rischio di incidere sulla redditività dei produttori agricoli e, di conseguenza, sulla sicurezza alimentare di tutta l’Europa, così come sulla sostenibilità ambientale e sociale di un comparto che apporta un contributo insostituibile in termini di tutela e presidio del territorio”. Lo fa notare il presidente della Copagri Tommaso Battista sulla base dei contenuti dell’articolata pronuncia dell’Organismo di controllo finanziario dell’Unione Europea (leggi notizia EFA News).

“L’Istituzione comunitaria mette nero su bianco le preoccupazioni che abbiamo evidenziato negli scorsi mesi, rilanciando l’allarme delle migliaia di produttori agricoli mobilitatisi per denunciare il forte rischio che la nuova impalcatura UE possa creare sensibili disparità tra gli agricoltori, con l’ulteriore risultato di incidere negativamente sulla concorrenza leale e sul funzionamento del mercato interno”, aggiunge il presidente, richiamando i contenuti del parere, in cui si fa, inoltre, esplicito riferimento alla Commissione Europea, la quale viene invitata a “rafforzare ed esercitare efficacemente il proprio ruolo direttivo”.

“Sotto la lente della Corte dei conti europea finisce la ‘complessità’ alla base della prossima programmazione comunitaria, che rischierebbe di creare più di qualche incertezza ai danni del settore Primario, arrivando addirittura a ritardare l’erogazione dei fondi e a compromettere l’obiettivo di semplificazione alla base della riforma stessa”, prosegue Battista, ponendo particolare enfasi sulle possibili problematiche rilevate dalla Corte in termini di rendicontabilità e tracciabilità delle spese.

“Nella piena consapevolezza che si tratta di un mero parere, e pertanto non vincolante, invitiamo l’Esecutivo comunitario a tenere in debita considerazione le più che condivisibili perplessità evidenziate nel testo, ragionando in particolare sulla paventata istituzione del cosiddetto fondo unico, tramite il quale l’agricoltura, per la prima volta dalla nascita della Pac, non potrebbe contare su degli stanziamenti specifici”, conclude il presidente, assicurando che “la Copagri continuerà il suo pressing sul Parlamento Europeo”.