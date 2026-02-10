Do you want to access to this and other private contents?
Pac/4. Copa e Cogeca: bene parere Corte conti
Il parere dei giudici "conferma istituzionale" delle preoccupazioni dei contadini
La Corte dei conti europea conferma l'allarme del Copa e della Cogeca sulla futura concezione finanziaria della PAC. Lo sottolinea un comunicato ufficiale delle due organizzazioni degli agricoltori europei, secondo cui "il parere pubblicato dalla Corte dei conti europea (leggi notizia EFA News) sulla futura concezione e attuazione della Politica agricola comune (PAC) è visto dal Copa e dalla Cogeca c...
Fc - 57413
EFA News - European Food Agency
