Crai Mediterranea: Dany Migliozzi nuovo direttore vendite
Gruppo punta a consolidarsi nel Sud Italia, sul modello di prossimità
Crai Mediterranea, socio del Gruppo Crai, storica insegna della distribuzione moderna che ha fatto della prossimità il suo tratto distintivo, annuncia la nomina di Dany Migliozzi, nuovo direttore Vendite. Una scelta strategica che rafforza ulteriormente il Management Team della prima linea dell’azienda, inserendo una figura di comprovata esperienza nel retail, chiamata a supportare una fase di evoluzione e...
EFA News - European Food Agency
