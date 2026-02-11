Ue chiamata a mettere l'agroalimentare al centro dell'agenda
Oltre 40 organizzazioni di agricoltori firmano una lettera di sollecito alla Commissione
"Un'ambiziosa agenda dell'UE per la competitività deve porre al centro il futuro della filiera agroalimentare europea". Lo sottolineano Copa e Cogeca in un comunicato che raccoglie le firme e i desiderata di 42 organizzazioni agricole europee, tutte impegnate a sollecitare l'Ue nel suo percorso all'approvazione dei pacchetti Omnibus considerati innovativi per ambiente, alimenti e mangimi.
"L'agricoltura e l'alimentazione - sottolineano le organizzazioni della nota di oggi - sono sempre state al centro del progetto europeo, un pilastro della nostra economia, della nostra sicurezza e del nostro stile di vita. Si tratta di un settore strategico dell'economia, sia a livello europeo che nazionale".
"Nel complesso - spiega la nota - l'intera filiera agroalimentare genera oltre 1.000 miliardi di euro di valore aggiunto lordo per l'economia dell'UE, superando l'impronta economica di altre industrie dell'UE. Alla luce di quanto sopra è necessario riconoscere il potenziale del settore nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'UE, dalla competitività economica alla sicurezza. Tuttavia, il settore agroalimentare è sottoposto a crescenti pressioni: l'incertezza globale, l'incertezza giuridica, la crescente complessità normativa, le norme obsolete che ostacolano l'innovazione e i crescenti oneri amministrativi stanno mettendo a rischio intere catene del valore".
"Questi ostacoli - aggiunge la nota - ritardano gli investimenti essenziali, indeboliscono la resilienza, rallentano l'innovazione e rendono più difficile realizzare le transizioni che la società si aspetta. Ora più che mai, l'Europa deve rafforzare la propria indipendenza strategica e la propria sicurezza investendo nel settore agricolo e alimentare. Ciò significa garantire la produttività agricola e l'affidabilità degli approvvigionamenti in tutte le regioni dell'UE, garantire che il cibo rimanga accessibile ai consumatori, preservare la diversità della produzione, assicurare il ricambio generazionale, mantenere i più elevati standard di qualità e sicurezza e contribuire alla crescita e alla preparazione complessiva dell'Europa".
"Rafforzare il settore agroalimentare - sostengono Copa e Cogeca - significa anche rafforzare la bioeconomia e la circolarità dell'Europa, dove gli agricoltori e l'industria agricola competitiva svolgono un ruolo chiave nel ridurre la dipendenza strategica dai fattori di produzione fossili e importati".
"Le organizzazioni firmatarie della filiera agroalimentare - aggiunge il comunicato odierno - come già fatto, accolgono con favore l'impegno della Commissione europea per il periodo 2024-2029 a rafforzare la competitività riducendo gli oneri amministrativi, semplificando le procedure e modernizzando la legislazione. È giunto il momento di fare davvero la differenza nella vita quotidiana di milioni di agricoltori, cooperative agricole e centinaia di migliaia di trasformatori e operatori, fornendo la chiarezza e la prevedibilità di cui le aziende hanno bisogno per operare, investire e innovare, rafforzando al contempo la fiducia dei consumatori".
"Come evidenziato nella Visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione europea, il raggiungimento dei suoi obiettivi richiede una reale semplificazione per agricoltori, trasformatori alimentari e tutti gli attori della filiera, supportata da un'innovazione che offra soluzioni pratiche e scalabili. I primi passi sono già stati compiuti attraverso alcune proposte Omnibus. Si tratta di un passo nella giusta direzione, ma è necessario fare di più per liberare appieno il potenziale della filiera agroalimentare".
"Il processo Omnibus deve proseguire - sostengono le associazioni firmatarie della nota - Le istituzioni dell'UE devono andare oltre, modernizzando la legislazione che scoraggia l'innovazione, rallenta il rilascio di autorizzazioni e limita la circolarità. L'Europa dovrebbe puntare a diventare leader mondiale in una regolamentazione intelligente e semplificata, consentendo alle imprese di competere sui mercati mondiali e garantendo un mercato unico ben funzionante. Se l'Europa si impegna a rafforzare la propria indipendenza strategica, deve iniziare dall'agricoltura e dall'alimentazione. Ridurre le dipendenze strategiche e rafforzare la competitività dell'agricoltura e del settore agroalimentare sono fondamenti essenziali per un'Europa realmente resiliente. Semplificazione, modernizzazione e investimenti nella competitività dell'agricoltura e dell'intera filiera agroalimentare devono essere al centro dell'agenda dell'UE".
"Investire nella filiera agroalimentare dell'UE significa investire nella sicurezza comune e nella resilienza geopolitica dell'Europa - conclude la nota - È giunto il momento di agire. Invitiamo i leader dell'UE ad ascoltare la voce della filiera agroalimentare e ad adottare misure concrete con le politiche e gli investimenti necessari per garantire il futuro, la resilienza e la competitività dell'intero settore".
