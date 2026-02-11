Ue chiamata a mettere l'agroalimentare al centro dell'agenda

"Un'ambiziosa agenda dell'UE per la competitività deve porre al centro il futuro della filiera agroalimentare europea". Lo sottolineano Copa e Cogeca in un comunicato che raccoglie le firme e i desiderata di 42 organizzazioni agricole europee, tutte impegnate a sollecitare l'Ue nel suo percorso all'approvazione dei pacchetti Omnibus considerati innovativi per ambiente, alimenti e mangimi.



"L'agricoltura e l'alimentazione - sottolineano le organizzazioni della nota di oggi - sono sempre state al centro del progetto europeo, un pilastro della nostra economia, della nostra sicurezza e del nostro stile di vita. Si tratta di un settore strategico dell'economia, sia a livello europeo che nazionale".



"Nel complesso - spiega la nota - l'intera filiera agroalimentare genera oltre 1.000 miliardi di euro di valore aggiunto lordo per l'economia dell'UE, superando l'impronta economica di altre industrie dell'UE. Alla luce di quanto sopra è necessario riconoscere il potenziale del settore nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'UE, dalla competitività economica alla sicurezza. Tuttavia, il settore agroalimentare è sottoposto a crescenti pressioni: l'incertezza globale, l'incertezza giuridica, la crescente complessità normativa, le norme obsolete che ostacolano l'innovazione e i crescenti oneri amministrativi stanno mettendo a rischio intere catene del valore".



"Questi ostacoli - aggiunge la nota - ritardano gli investimenti essenziali, indeboliscono la resilienza, rallentano l'innovazione e rendono più difficile realizzare le transizioni che la società si aspetta. Ora più che mai, l'Europa deve rafforzare la propria indipendenza strategica e la propria sicurezza investendo nel settore agricolo e alimentare. Ciò significa garantire la produttività agricola e l'affidabilità degli approvvigionamenti in tutte le regioni dell'UE, garantire che il cibo rimanga accessibile ai consumatori, preservare la diversità della produzione, assicurare il ricambio generazionale, mantenere i più elevati standard di qualità e sicurezza e contribuire alla crescita e alla preparazione complessiva dell'Europa".



"Rafforzare il settore agroalimentare - sostengono Copa e Cogeca - significa anche rafforzare la bioeconomia e la circolarità dell'Europa, dove gli agricoltori e l'industria agricola competitiva svolgono un ruolo chiave nel ridurre la dipendenza strategica dai fattori di produzione fossili e importati".



"Le organizzazioni firmatarie della filiera agroalimentare - aggiunge il comunicato odierno - come già fatto, accolgono con favore l'impegno della Commissione europea per il periodo 2024-2029 a rafforzare la competitività riducendo gli oneri amministrativi, semplificando le procedure e modernizzando la legislazione. È giunto il momento di fare davvero la differenza nella vita quotidiana di milioni di agricoltori, cooperative agricole e centinaia di migliaia di trasformatori e operatori, fornendo la chiarezza e la prevedibilità di cui le aziende hanno bisogno per operare, investire e innovare, rafforzando al contempo la fiducia dei consumatori".



"Come evidenziato nella Visione per l'agricoltura e l'alimentazione della Commissione europea, il raggiungimento dei suoi obiettivi richiede una reale semplificazione per agricoltori, trasformatori alimentari e tutti gli attori della filiera, supportata da un'innovazione che offra soluzioni pratiche e scalabili. I primi passi sono già stati compiuti attraverso alcune proposte Omnibus. Si tratta di un passo nella giusta direzione, ma è necessario fare di più per liberare appieno il potenziale della filiera agroalimentare".



"Il processo Omnibus deve proseguire - sostengono le associazioni firmatarie della nota - Le istituzioni dell'UE devono andare oltre, modernizzando la legislazione che scoraggia l'innovazione, rallenta il rilascio di autorizzazioni e limita la circolarità. L'Europa dovrebbe puntare a diventare leader mondiale in una regolamentazione intelligente e semplificata, consentendo alle imprese di competere sui mercati mondiali e garantendo un mercato unico ben funzionante. Se l'Europa si impegna a rafforzare la propria indipendenza strategica, deve iniziare dall'agricoltura e dall'alimentazione. Ridurre le dipendenze strategiche e rafforzare la competitività dell'agricoltura e del settore agroalimentare sono fondamenti essenziali per un'Europa realmente resiliente. Semplificazione, modernizzazione e investimenti nella competitività dell'agricoltura e dell'intera filiera agroalimentare devono essere al centro dell'agenda dell'UE".



"Investire nella filiera agroalimentare dell'UE significa investire nella sicurezza comune e nella resilienza geopolitica dell'Europa - conclude la nota - È giunto il momento di agire. Invitiamo i leader dell'UE ad ascoltare la voce della filiera agroalimentare e ad adottare misure concrete con le politiche e gli investimenti necessari per garantire il futuro, la resilienza e la competitività dell'intero settore".