Tesco: 5 punti vendita londinesi acquisiti da Amazon Fresh
Previste 11 nuove aperture entro il 2026 e ad altre 70 entro il 2027
Nel corso del 2026, Tesco aprirà 11 nuovi supermercati, dopo aver acquisito una serie di punti vendita da Amazon Fresh. La catena del commercio al dettaglio sta espandendo la sua presenza in tutto il Regno Unito. Tesco ha già aperto 60 nuovi punti vendita Express nel 2025 e ne prevede altri 70 entro il 2027, con 11 nuove sedi già confermate.Il supermercato ha acquisito cinque ex punti vendita Amazon Fr...
EFA News - European Food Agency
