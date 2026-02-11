Tesco: 5 punti vendita londinesi acquisiti da Amazon Fresh

Nel corso del 2026, Tesco aprirà 11 nuovi supermercati, dopo aver acquisito una serie di punti vendita da Amazon Fresh. La catena del commercio al dettaglio sta espandendo la sua presenza in tutto il Regno Unito. Tesco ha già aperto 60 nuovi punti vendita Express nel 2025 e ne prevede altri 70 entro il 2027, con 11 nuove sedi già confermate.Il supermercato ha acquisito cinque ex punti vendita Amazon Fr...