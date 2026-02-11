Prrs: un nemico insidioso (ma non imbattibile) per i maiali

La comparsa dei primi casi di Prrs (Sindrome Respiratoria e Riproduttiva del Suino) negli allevamenti italiani ed europei, risale ai primi anni Novanta quando, nell’impossibilità di individuare chiaramente l’agente eziologico che la provocava, la denominazione che le venne assegnata fu “malattia dalle orecchie blu” a causa della colorazione che procurava alle orecchie e talvolta alla coda, al muso e agli arti dei suini: una vera e propria cianosi che causava febbre elevata, disturbi respiratori, problemi riproduttivi nelle scrofe e abbattimenti.

La Prrs, e tutte le implicazioni che ne derivano in termini sanitari ed economici per gli allevamenti suinicoli italiani, sarà la protagonista del Corso di Formazione “Prrs: un nemico invisibile e implacabile”, organizzato da Expo Consulting nell’ambito delle iniziative promosse dalla Giornata della Suinicoltura (www.giornatadellasuinicoltura.it).

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile 2026, a Modena presso l’hotel Baia del Re a partire dalle ore 9.

Il Corso sarà tenuto da Giampietro Sandri, medico veterinario aziendale e da Giovanni Franzo, docente presso il Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute dell’Università di Padova, due scienziati esperti di Prrs che in un confronto interattivo con i partecipanti al Corso affronteranno tutti i temi legati a una malattia che non riguarda solamente l’aspetto sanitario, ma rappresenta un fattore di rischio economico molto importante da contrastare con strategie di controllo efficaci e protratte nel tempo.

“Per diversi anni dalla sua comparsa sulla Prrs non sono stati fatti studi importanti", spiega il dottor Sandri. "I più recenti, avviati non più di una decina di anni fa, sono stati portati avanti da Tomasz Stadejek, docente alla facoltà di Medicina veterinaria all’Università di Varsavia, in Polonia, che ha realizzato varie indagini sul genoma, sui ceppi del virus e sulle mutazioni avvenute nel tempo che dimostrano l’importanza di capire come il virus della Prrs si evolve, si diffonde e si diversifica su scala globale ed europea e come queste dinamiche impattino sulle strategie di diagnostica, sorveglianza e controllo in allevamento”.

Biosicurezza, monitoraggio genetico, strategie di stabilizzazione rappresentano oggi gli strumenti di gestione avanzati per fronteggiare quella che gli esperti definiscono una situazione di endemia complessa proprio perché la Prrs rappresenta una popolazione di virus in continua evoluzione con linee genetiche diverse che si adattano ai contesti produttivi, circolano per anni negli stessi territori, possono essere introdotte più volte in uno stesso allevamento.

