Coricelli con GialloZafferano in nome della cucina italiana

Coricelli, brand oleario italiano con oltre 80 anni di storia e una presenza consolidata a livello internazionale, e GialloZafferano, food media punto di riferimento per milioni di appassionati di cucina, annunciano una partnership strategica che si svilupperà nel corso di tutto il 2026.

L’intesa nasce da una visione condivisa: valorizzare l’alimentazione quotidiana attraverso ingredienti di qualità, capaci di ispirare chi cucina ogni giorno con attenzione e passione. Un incontro naturale tra l’esperienza di Coricelli nel mondo degli oli e l’autorevolezza editoriale di GialloZafferano, da sempre riconosciuto per la sua capacità di raccontare la cucina in modo chiaro, concreto e contemporaneo.

Nel corso del 2026, la partnership prenderà forma attraverso un articolato ecosistema di contenuti editoriali e digitali. È previsto un hub dedicato all’interno del sito di GialloZafferano sviluppato con il supporto della nuova unit Sales Marketing & Integrated Media Solutions di Gruppo Mediaset, che ospiterà ricette e videoricette realizzate in collaborazione con Coricelli. I contenuti saranno inoltre pubblicati e amplificati sui canali social di GialloZafferano, con l’obiettivo di coinvolgere una community ampia di appassionati di cucina.

Il progetto interesserà un’ampia selezione di referenze del mondo Coricelli, rappresentative della varietà e della versatilità della sua offerta. Dalle proposte premium di casa Coricelli con l’olio Evo 100% italiano tracciato di filiera e l’olio Evo 100% italiano firmato dagli agricoltori, passando per l’olio Evo Classico Coricelli Blockchain, fino ai prodotti che interpretano le esigenze e le abitudini di consumo contemporanee come l’olio di avocado, includendo anche varianti dedicate a specifiche modalità di utilizzo in cucina, come l’olio di semi di girasole e l’olio Friggiamo. Per enfatizzare al massimo la visibilità della partnership, nel corso dell’anno è prevista la presenza di un collarino promozionale firmato GialloZafferano sulla referenza Classico Evo.

Accanto alle attività editoriali, sono previste nel corso dell’anno ulteriori iniziative e momenti di incontro con il pubblico. Tra le attività in programma figurano format esperienziali quali cooking show e iniziative speciali che saranno organizzate durante la fiera Tuttofood, che si terrà a maggio a Milano.

Con questa partnership, Coricelli e GialloZafferano confermano il loro impegno comune nel promuovere una cucina e un’alimentazione di qualità, unendo ingredienti selezionati e contenuti autorevoli per ispirare e accompagnare le scelte di ogni giorno.