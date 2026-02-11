Do you want to access to this and other private contents?
Unes all'assalto del Nord Ovest
Acquisisce la rete dei supermercati Borello e si accorda con Arimonda
Unes Maxi, insegna del Gruppo Finiper Canova, annuncia ufficialmente che procederà all'acquisizione di Supermercati Borello storica realtà della distribuzione organizzata radicata nel territorio piemontese con una cinquantina di punti vendita. L'accordo, che si chiuderà entro fine maggio, "rappresenta un passo strategico fondamentale che, oltre a rafforzare la presenza di Unes in Piemonte, consolida un...
