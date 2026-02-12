Mercurio nel pesce: Efsa stabilisce nuovi parametri

La Commissione Europea ha chiesto all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (Efsa) di condurre un'indagine in tutta l'Unione Europea, prima e dopo che alcuni Paesi avessero aggiornato le loro raccomandazioni sulla frequenza con cui consumare pesce e frutti di mare che potrebbero contenere tracce di mercurio.

Esempi di queste specie sono i grandi pesci predatori come lo squalo, il pesce spada e il tonno (tonno obeso e tonno rosso), poiché si nutrono di pesci più piccoli, quindi il mercurio si accumula in essi durante il loro ciclo di vita.

La richiesta della Commissione è legata alle discussioni con gli Stati membri dell'UE sui limiti normativi (definiti Livelli Massimi) per il mercurio in diverse specie di pesci e frutti di mare e su qualsiasi futuro aggiornamento della valutazione del rischio dell'Efsa relativa al mercurio negli alimenti.

Una prima indagine è stata condotta in tutti i 27 Stati membri dell'UE, in Islanda e Norvegia tra aprile e maggio 2023. Una seconda indagine ha avuto luogo in dieci Paesi che hanno aggiornato le loro raccomandazioni, e in altri cinque Paesi che non l'hanno fatto, per consentire un confronto.

Le indagini includevano percentuali più elevate di donne in gravidanza (e in allattamento) tra gli intervistati, poiché il feto è la popolazione più a rischio a causa del mercurio, ma acquisisce anche importanti nutrienti dal pesce e dai frutti di mare nella dieta della madre.

Sofia Ioannidou, esperta di consumo alimentare presso l'Efsa e coordinatrice della ricerca, ha dichiarato: "Il 60% degli intervistati nei 29 Paesi ha dichiarato di mangiare pesce e frutti di mare. Circa un terzo di questi consumatori - il 34% di adolescenti e adulti e il 33% delle donne in gravidanza - ha dichiarato di consumare specie ittiche con i livelli massimi più elevati di contaminazione da mercurio tre o più volte alla settimana. Sebbene questi risultati siano importanti, spieghiamo nel rapporto che dovrebbero essere trattati con cautela a causa delle incertezze sulla rappresentatività delle indagini".

La maggior parte delle autorità nazionali dell'UE raccomanda 1-2 porzioni a settimana di pesce e frutti di mare con limiti di mercurio più elevati (1,0 mg/kg di peso umido del pesce), oppure 3-4 porzioni di specie con limiti di mercurio più bassi (0,5 mg/kg o 0,3 mg/kg di pesce). Alle donne in gravidanza viene spesso consigliato di sostituire l'assunzione di pesce di grandi dimensioni con pesce più piccolo, contenente meno mercurio.

I precedenti pareri scientifici dell'Efsa hanno ispirato le linee guida alimentari nazionali che mirano a garantire che i consumatori, in particolare le donne in gravidanza (e il feto in via di sviluppo), possano trarre beneficio dal consumo di pesce e frutti di mare, mantenendo al contempo l'esposizione al mercurio il più bassa possibile.

I benefici per la salute includono lo sviluppo delle funzioni cognitive e immunitarie nei neonati e una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari negli adulti. D'altra parte, l'esposizione al metilmercurio, la forma più pericolosa di mercurio, è collegata a un ridotto sviluppo cerebrale e neurale nel feto e nei bambini piccoli.

In allegato a questa EFA News il testo integrale del parere dell'Efsa.