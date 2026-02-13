Do you want to access to this and other private contents?
Caffarel celebra 200 anni in Giappone
Nel Paese del Sol Levante sono già iniziati i festeggiamenti
Caffarel, lo storico marchio torinese di cioccolato che nel 2026 celebra il 200° anniversario dalla fondazione, ha avviato in Giappone una serie di eventi celebrativi. Nel Pease del Sol Levante i festeggiamenti sono iniziati in anticipo rispetto all’Italia, dove le celebrazioni ufficiali inizieranno a settembre. Nell’ambito di queste iniziative, è stata organizzata nei giorni scorsi una festa press...
EFA News - European Food Agency
