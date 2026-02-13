Parmigiano Reggiano premia i migliori caseifici

Il Real Casino di Madrid si è trasformato per una sera nel tempio del gusto italiano: qui, il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha tenuto la terza edizione dei Casello d’Oro Awards, il premio dedicato ai 13 caseifici vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano 2025. Dopo Parigi e Londra, sedi dei primi due eventi, la Dop simbolo del Made in Italy ha conquistato la capitale spagnola con una serata ch...